¿Quién es Erfan Soltani? Historia del primer manifestante en ser condenado a muerte en Irán El joven iraní de 26 años habría sido condenado a muerte por participar en las manifestaciones que sacuden al país (@Hengaw_English y @paraicobrien)

El joven iraní Erfan Soltani de 26 años habría sido condenado a muerte por supuestamente participar en las manifestaciones que sacuden al país.

El martes 13 de enero, la ONG Hengaw Organization for Human Rights publicó en sus redes sociales que Erfan Soltani habría sido condenado a muerte por el gobierno de Irán, después de que supuestamente participara en las manifestaciones que han ocurrido en los últimos días dentro del país.

De acuerdo con lo informado por la ONG, Erfan Soltani habría sido arrestado desde el pasado jueves 8 de enero y que sus familiares se encontraban intentando acercarse al lugar donde lo tenían encarcelado.

A su vez, informaron que Erfan Soltani se encontraba en la prisión de Ghezel Hesar y que la ejecución estaba planeada para el miércoles 14 de enero. No obstante, en una actualización revelaron que había sido pospuesta.

Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está informado sobre la situación del joven iraní y que los planes de ejecución habían parado: “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”.

Asimismo, la ONG Hengaw ha denunciado un bloqueo de internet y restricciones de comunicación, por lo que no es posible informar en tiempo real la evolución del caso y el estado actual de Erfan Soltani.

Erfan Soltani’s execution postponed amid ongoing concerns



According to information obtained by Hengaw Organization for Human Rights through relatives of Erfan Soltani, the execution order that had previously been communicated to his family and was scheduled to be carried out on… pic.twitter.com/pPybmOzX6u — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 14, 2026

¿Quién es Erfan Soltani?

Erfan Soltani es un joven iraní de 26 años que fue arrestado el pasado 8 de enero en la localidad de Fardis, tras ser acusado de participar en las manifestaciones contra el gobierno.

De acuerdo con el medio IranWire, Erfan Soltani trabajaba en la industria de la confección y habría sido amenazado por mensajes antes de su detención, aunque decidió continuar con las protestas.

¿Qué está pasando en Irán?

Actualmente, Irán está viviendo momentos de tensión debido a las protestas que se han suscitado en el país y que, de acuerdo con la ONG Human Rights Activists (HRA), hasta el momento se han registrado un total de 1850 muertes, incluidos 9 menores, debido a las represiones ejercidas por el Gobierno Iraní.

Las protestas en Irán iniciaron el jueves 28 de diciembre de 2025 y desde entonces han continuado en diferentes regiones del país, lo que, de acuerdo con diferentes organizaciones no gubernamentales, ha resultado en represión contra los manifestantes.

Las primeras consignas de las protestas expresaban un descontento hacia la crisis económica existente en el país, así como las medidas tomadas por su gobierno. No obstante, después, se transformaron en protestas antigubernamentales contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei.