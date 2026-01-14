Sindicato de prensa venezolana informa de la liberación de 14 periodistas

Roland Carreño, periodista y activista miembro partido opositor Voluntad Popular (VP) (@GabyZighel/x)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles de la liberación de 14 periodistas, entre ellos Roland Carreño, quien también es activista del partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López.

A través de varias publicaciones en X, el SNPT indicó que también fueron excarcelados Ramón Centeno (quien estuvo encarcelado casi cuatro años, Víctor Ugas, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Carlos Marcano6- Rafael García Márvez7- Gabriel González 8- Ronald Carreño 9- Julio Balza10- Nakary Ramos 11- Gianni González 12- Luis López 13- Carlos Julio Rojas 14- Nicmer Evans

Asimismo, recordó que Carreño fue detenido el 2 de agosto de 2024, tras las presidenciales del 28 de junlio, donde el ente electoral (integrados por rectores chavistas), proclamó la victoria de Nicolás Maduro, resultado que fue rechazado por la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que insiste en que el ganador de la contienda fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

El activista ya había sido detenido anteriormente el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

Igualmente, el sindicato publicó una foto de Centeno reunido con su madre luego de pasar tres años, once meses y doce días detenido.

“Está bien, contento, aunque con temas de salud por atender”, externó el SNTP.

Igualmente, señaló que Marcano, quien también es profesor universitario, se encuentra camino a casa tras conversar por teléfono con amigos y familiares.

Estas liberaciones se dan luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara el pasado jueves un proceso de excarcelaciones de un “número importante” de personas, sin precisar cuántos recibirían esta medida y bajo qué condiciones.

Desde entonces, hasta este martes, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos en Venezuela, contabilizaba 56 excarcelaciones, mientras que la PUD reportó 76. El Gobierno informó de un total de 116.

Rodríguez afirmó este lunes que “a la fecha van más de 400 personas excarceladas”, cifra que incluye unas 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre de 2024.

Este miércoles, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) exigió al Gobierno venezolano que libere a los más de 20 comunicadores detenidos y que elimine los cargos en su contra.

A través de un comunicado, Apevex demandó al Ejecutivo chavista el “cese de toda forma de persecución, censura y hostigamiento contra periodistas, medios y trabajadores de la comunicación”, además de derogar las leyes que “castigan y penalizan la libertad de expresión y el periodismo”. (Con información de EFE)