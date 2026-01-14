Trump y Machado comerán el jueves en la Casa Blanca

Expectación Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega) (STIAN LYSBERG SOLUM/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12.30 hora de Washington en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El esperado encuentro se produce, luego del desplante del mandatario republicano con la premio Nobel de la Paz 2025, y su sorprendente anuncio de que prefería en el poder en Venezuela a la número dos de la dictadura, luego de la captura el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro.

La decisión, que supuso un jarro de agua fría para millones de venezolanos, dentro y fuera del país, fue interpretada como una especie de venganza por no haber renunciado Machado al premio y no habérselo entregado a él.

Sin embargo, una fuente cercana a la Casa Blanca dijo que se tomó la decisión para apaciguar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que podrían haberse levantado en contra de la líder conservadora y la previsible purga entre los mandos castrenses.

“Delcy es una persona fantástica”

La confirmación del encuentro entre Trump y Machado se produjo horas después de la charla telefónica que sostuvo el republicano con la nueva presidenta venezolana, a la que elogió y no le exigió la liberación de presos políticos.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La llamada fue “larga”, indicó Trump, quien agregó que abordaron “muchos temas” (entre ellos seguramente el petróleo) y que se está llevando “muy bien con Venezuela”