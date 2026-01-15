Encontronazo en la Casa Blanca: Vocera arremete contra periodista por caso Renee Good

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt Arremete contra periodista (Capturas de video Fox News)

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, protagonizó un duro enfrentamiento verbal con un periodista a raíz de una pregunta sobre el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el asesinato de Renee Good, un caso que se mantiene vigente con protestas en EU.

Video | Vocera de la Casa Blanca vs periodista: así fue el choque en plena conferencia

El periodista Niall Stanage, columnista de The Hill, tomó la palabra para cuestionar la defensa reiterada del gobierno hacia el ICE. En su intervención citó cifras que señalan que 32 personas murieron bajo custodia de la agencia y que al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes migratorios. A esos datos añadió la muerte de Renee Good, quien recibió un disparo durante un operativo que los agentes calificaron como defensa propia.

Stanage planteó cómo esos antecedentes podían sostener la afirmación oficial de que la agencia está actuando correctamente, en referencia a los comentarios públicos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La pregunta cambió el ritmo de la conferencia y llevó a Leavitt a devolver el cuestionamiento al reportero: “¿Por qué fue Renee Good, desafortunada y trágicamente, asesinada?“, cuestionó Leavitt.

Ante la solicitud explícita de su opinión, Stanage afirmó que un agente del ICE actuó de manera temeraria y que el disparo no estaba justificado. La respuesta detonó una reacción inmediata.

Leavitt lo acusó de tener una postura ideológica definida y de presentarse como reportero cuando, según sus palabras, actuaba como un activista político y “mercenario de izquierda”. Visiblemente enojada, cuestionó su presencia en la sala y lo señaló por formular preguntas desde una premisa parcial.

El intercambio se intensificó cuando la portavoz desafió al periodista a mencionar cifras de ciudadanos estadounidenses asesinados por extranjeros indocumentados. Afirmó que esos casos rara vez reciben atención mediática y defendió a los agentes del ICE como servidores públicos que buscan hacer más seguras a las comunidades.

“¿Tiene las cifras de cuántos ciudadanos estadounidenses han sido asesinados a manos de extranjeros ilegales que el ICE está tratando de expulsar de este país?“, preguntó Leavitt. “Apuesto a que no. Apuesto a que ni siquiera se informó sobre esas historias”

Antes de pasar a otra pregunta en la sala de prensa de la Casa Blanca, la vocera remató al periodista señalando que debería darles “vergüenza a las personas como usted en los medios, que tienen una visión retorcida y sesgada y pretenden ser periodistas reales y honestos”

El asesinato de Renee Good: el origen del choque en la Casa Blanca

El trasfondo del enfrentamiento en la conferencia e prensa es el asesinato de la poeta Renne. En un video de 22 segundos que circula ampliamente en redes sociales se explica lo que pasó. Las imágenes captan a varios agentes del ICE descendiendo de una camioneta y rodeando el automóvil que ella conducía. Uno intenta abrir la puerta del piloto mientras el vehículo retrocede lentamente y otros agentes se colocan alrededor.

Cuando el coche acelera para huir, uno de los agentes dispara. El material audiovisual fue comentado por Donald Trump en su red social Truth, donde sostuvo que la conductora actuó de forma violenta y que el agente disparó en defensa propia tras ser embestido.