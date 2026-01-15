EU confisca el petrolero Veronica y endurece la presión contra Venezuela

A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo la incautación del buque cisterna Veronica”, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado de un video de la operación.

Según explicó Noem, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en violación de la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump. “El buque infringía las restricciones establecidas por la administración estadounidense”, añadió.

Sanciones marítimas como herramienta de presión política

Este decomiso se suma a otros cinco realizados desde que Estados Unidos intensificó el bloqueo y las sanciones contra embarcaciones que operan en el Caribe, como parte de su estrategia de presión contra el gobierno del detenido Nicolás Maduro. La incautación ocurrió, además, pocas horas antes del encuentro previsto entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

Un día antes, el mandatario estadounidense sostuvo una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que abordaron temas relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad, según informaron fuentes oficiales.

El operativo ‘Lanza del Sol’ y el despliegue militar en el Caribe

Las acciones forman parte del operativo denominado “Lanza del Sol”, mediante el cual Estados Unidos ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe.

En el marco de este despliegue, las autoridades estadounidenses han interceptado y destruido embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, operaciones que en algunos casos derivaron en la muerte de tripulantes.

La semana pasada, la Guardia Costera interceptó el buque Marinera. Antes de ese operativo, se reportó la captura de los tanqueros Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, ampliando la lista de embarcaciones incautadas en la región.