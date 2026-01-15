EU dice que tiene conocimiento de que Irán suspendió 800 ejecuciones

Protestas en Irán Mujeres iraníes exiliadas en Israel quemaron fotos del ayatolá. (EFE)

La Casa Blanca indicó este jueves que las autoridades de Irán han suspendido unas 800 ejecuciones previstas para el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtiera sobre “graves consecuencias” si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacuden el país.

“El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si continúan las matanzas, habrá graves consecuencias. El presidente recibió un mensaje, de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer”, expresó la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Asimismo, insistió en que Trump y su Gabinete “están monitoreando de cerca la situación y todas las opciones siguen sobre la mesa”, en referencia a las amenazas del republicano sobre posibles ataques contra objetivos iraníes en represalia por la violencia en las protestas.

Leavitt, cuestionada sobre los reportes que informan sobre una supuesta petición del primer ministro de Israel, Benajamín Netanyahu, de aplazar estos ataques, evitó confirmar estas afirmaciones.

“Es cierto que el presidente habló con el primer ministro Netanyahu, pero nunca ofrecería detalles de su conversación sin la aprobación expresa del propio presidente”, comentó.

El líder republicano presumió en su red Truth Social de haber logrado que Irán no ejecutara a un manifestante protestas desatadas en el país debido a sus amenazas.

Además, hizo eco de una noticia de la cadena Fox News que aseguraba que “el manifestante iraní ya no será condenado a muerte despupes de las advertencias de Trump” y agregó: “Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!.

El mandatario se refería a la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, durante las protestas antigubernamentales y que se ha convertido en símbolo de la revolución contra los ayatolás.

Según organizaciones de derechos humanos, la condena de muerte estaba prevista para el miércoles, pero fue pospuesta.

También este jueves, el Departamento del Tesoro de EU anunció que está tomando medidas contra “arquitectos” de la represión en Irán y “las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país”. (Con información de EFE)