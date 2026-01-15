Gaza aislada: la crisis humanitaria entra en una fase “sin testigos”

La ONU alerta por el bloqueo total a la ayuda humanitaria

Más de 20 expertos de las Naciones Unidas advirtieron en un comunicado que “al bloquear la ayuda, Israel está agravando condiciones que ponen en peligro la vida”.

La alerta se produjo después de que las autoridades israelíes prohibieran, el pasado 30 de diciembre, la intervención y actividad de 37 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en Palestina, una medida que los firmantes calificaron de ilegal.

“Prohibir que organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase de una política que hace la vida insoportable a una población ya devastada por el genocidio”, señalaron los expertos. Además, advirtieron que esta decisión “creará condiciones que empujen a los palestinos a una privación crónica, amenazando su propia supervivencia”.

El veto a estas 37 organizaciones constituye, según el comunicado, “parte de un ataque sistemático contra las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado y otro paso en el desmantelamiento deliberado del sustento vital para Gaza”.

Cifras de muerte y destrucción pese al alto al fuego

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Hamás, al menos 451 palestinos han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto al fuego, el 10 de octubre del año pasado. Por su parte, Unicef informó que, en los últimos 97 días, los equipos de rescate han recuperado 710 cadáveres, mientras se estima que miles de personas continúan bajo los escombros.

“Los ataques militares de Israel continúan. Más de 440 palestinos en Gaza han muerto. Más de 2,500 edificios han sido destruidos y persisten severas restricciones al flujo de ayuda”, denunció la ONG Oxfam.

Desconfianza y miedo ante una tregua que no avanza

El acuerdo de alto al fuego contemplaba, en su primera fase, la entrada “inmediata” de ayuda humanitaria. Sin embargo, el Gobierno de Gaza aseguró que solo han ingresado el 43 % de los 600 camiones diarios pactados. En contraste, la administración israelí afirmó hace una semana que permitió el acceso de toda la ayuda acordada.

En este contexto, la Franja de Gaza permanece a la espera de una segunda fase del acuerdo, aunque la población expresa una profunda desconfianza sobre la continuidad de la tregua.

“Esta mañana recé la oración y, al salir de la mezquita, bombardearon con dos misiles y destruyeron toda la zona. ¿Qué demuestra eso? No hay ni segunda ni tercera fase, están mintiendo”, declaró Yamil Hamada, de 57 años.