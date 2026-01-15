La casa Blanca mantiene su postura por Groenlandia pese al despliegue tropas europeas en la isla

Portavoz presidencial de los Estado Unidos, Karoline Leavitt La Casa Blanca aseguró que el envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia no cambia la postura de Donald Trump

La casa Blanca dejó claro que el refuerzo militar europeo en Groenlandia no altera los planes del presidente de los Estados Unidos de avanzar en la adquisición de la isla, así lo afirmó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, al señalar que la presencia de tropas en Europa “no influye en absoluto” en la toma de decisiones del mandatario.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt sostuvo que el despliegue anunciado por varios países socios de la OTAN no modifica el objetivo central de Trump respecto a Groenlandia, territorio autónomo que depende de Dinamarca y que ha cobrado relevancia estratégica para Washington por su ubicación en el Ártico.

Las declaraciones se dieron un día después de que el gobierno danés informara sobre un aumento inmediato de su presencia militar en la isla, así como de la intensificación de maniobras, como una forma de atender las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad regional, a esta medida se sumaron Suecia, Noruega y Alemania, que también confirmaron el envío de tropas a Groenlandia.

Desde los ojos del gobierno de Donald Trump, la isla es clave para reforzar la seguridad nacional estadounidense y evitar una mayor influencia de potencias como China o Rusia en la región ártica, argumento que ha sido reiterado por la administración en distintas ocasiones.

En este contexto, el miércoles se llevó a cabo una reunión en la Casa Blanca entre el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente. El encuentro derivó en el acuerdo para crear un grupo de trabajo destinado a atender las diferencias existentes con Washington.

Sin embargo, la portavoz presidencial matizó el alcance de ese mecanismo. Explicó que, aunque se trató de una reunión positiva, el grupo estará enfocado en mantener conversaciones técnicas relacionadas directamente con la posible adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Leavitt agregó que, según tiene entendido, estos contactos se realizarán de manera periódica, cada dos o tres semanas, y recalcó que la postura del presidente no ha cambiado. “Trump ha sido muy claro: su prioridad es que Estados Unidos adquiera Groenlandia”, subrayó.

(Con información de EFE)