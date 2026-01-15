Prisión de máxima seguridad para un venezolano vinculado al Tren de Aragua en Argentina

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Argentina, el presunto “narco terrorista” permanece detenido y aislado en un penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Luego de su detención, lo alojamos bajo régimen de alto riesgo mientras procede su expulsión del país”, informó el ministerio a través de su cuenta oficial en X.

El hombre fue capturado el pasado 20 de diciembre, luego de que se constatara su ingreso irregular al territorio argentino. Días más tarde, una audiencia judicial ordenó su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

En su reporte, la Fiscalía detalló que el detenido posee antecedentes criminales en Venezuela, México, Canadá y Estados Unidos, país del que ya había sido expulsado previamente por ingresar de manera ilícita.

El Tren de Aragua, catalogado como organización terrorista

El Gobierno del presidente Javier Milei incluyó recientemente al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo. Según las autoridades, la organización representa “una amenaza seria para la seguridad nacional”, debido a su presunta participación en delitos como narcotráfico, trata de personas, contrabando, secuestro, extorsión y lavado de dinero, entre otros.

El caso se hizo público pocos días después de que la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva, anunciara el refuerzo de las fuerzas de seguridad para controlar el ingreso al país de personas vinculadas al Gobierno venezolano y a organizaciones criminales.