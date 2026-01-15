Putin aboga por lograr un arreglo pacífico “cuanto antes” en Ucrania

Putin aboga por lograr un arreglo pacífico con Ucrania (@N_RussiaGr/x)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abogó este jueves por lograr “cuanto antes” un arreglo pacífico en Ucrania, para lo que llamó a reabrir el debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad a nivel global que salvaguarde los intereses de todo el mundo.

Durante la ceremonia en el Palacio del Kremlin, transmitida en directo por televisión, el líder ruso llamó a “consolidar las condiciones que permitan alcanzar, cuanto antes mejor, un arreglo pacífico para el conflicto en Ucrania”.

Agregó que, Rusia planteó “variantes y decisiones racionales que podrían satisfacer a todos en América, Europa y Asia, en todo el mundo”.

“Nuestro país aspira a una paz duradera y sólida que garantice de manera fiable la seguridad de todos y cada uno. Sin embargo, no todos, incluido Kiev y las capitales que le apoyan, están preparados”, expresó.

Mientras el resto de naciones no entiendan esa necesidad, el mandatario ruso aseguró que Rusia continuará “persiguiendo sus objetivos”, en alusión a la guerra en Ucrania.

Asimismo, recordó que la crisis en Ucrania es consecuencia del menosprecio “durante muchos años” de los legítimos intereses de Rusia y del incumplimiento de “la promesa pública” de las potencias occidentales de no ampliar la OTAN hacia el Este.

Rusia confía en restablecer las relaciones con la Unión Europea

Además, Putin admitió que las relaciones con los países europeos “dejan mucho que desear” y extrenó su confianza en restablecerlas en el futuro.

“Quiero enfatizar que el diálogo y los contactos se redujeron al mínimo, tanto en el ámbito oficial, como en el empresarial y público, pero no por culpa nuestra”, destacó al dirigirse a diez embajadores europeos que le entregaron hoy sus cartas credenciales en una ceremonia en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin.

Precisó que la interacción con Europa, otrora el mayor socio comercial de Rusia, se ha congelado en lo que respecta al diálogo sobre temas internacionales y regionales.

“Quiero creer que con el tiempo la situación cambiará y nuestros países volverán a una comunicación normal y constructiva basada en el respeto a los intereses nacionales y la consideración de las legítimas preocupaciones de seguridad”, añadió.

Igualmente, puntualizó que las relaciones de Rusia con cada uno de la países cuyos embajadores estaban hoy presentes en la ceremonia, entre ellos Francia, Italia, Portugal, Suiza y República Checa, las relaciones bilaterales tienen “profundas raíces históricas y están llenas de ejemplos de asociación mutuamente beneficiosa y una enriquecedora cooperación cultural”.

Se trata de la primera ceremonia de entrega de cartas credenciales de embajadores extranjeros a Putin en más de un año a la que asistieron más de 30 diplomáticos.

Entre ellos figuraron los embajadores de diez países europeos, así como los jefes de las legaciones diplomáticas de Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, a los que se les sumaron el nuevo embajador de Israel y el de Afganistán.

El Kremlin no confirmó hoy la pronta llegada a Moscú de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, para discutir el plan de paz para Ucrania del presidente de EU, Donald Trump. (Con información de EFE)