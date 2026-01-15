¿Quiénes son los líderes de Groenlandia y qué recursos naturales tiene la isla que codicia Trump?

Rechazo a EU Según el diario groenlandés Sermitsiaq, el 85 % de la población rechaza ser parte de EU., mientras que solo el 6 % se muestra a favor. (EFE)

Tras las insistencias del presidente estadounidense Donald Trump de querer anexiorar la isla de Groenlandia a Estados Unidos para “seguridad nacional”, los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) defendieron el derecho de los habitantes del territorio autónomo danés a decidir su futuro frente a las amenazas.

¿Quienes son los líderes de Groenlandia?

“El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se llevará a cabo en diálogo con su gente y sobre la base de las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, consta en una declaración conjunta la cual fue firmada por el presidente autonómico Jens-Frederik Nielsen, y suscrita también por Pelle Broberg, el líder del Naleraq, segunda fuerza en el Parlamento y la que más comprensiva se ha mostrado hacia Estados Unidos.

Los líderes groenlandeses recuerdan que este territorio se rige por el derecho internacional y su Estatuto de Autonomía y que son sus habitantes quienes eligen su Parlamento y su Gobierno, “que colabora y seguirá colaborando con EU y los países occidentales”. La declaración insta a un diálogo “basado en la diplomacia y los principios internacionales” y señala que ese es el camino “entre aliados y amigos”.

“Seguiremos trabajando para desarrollar las posibilidades de lograr seguridad para nuestra gente en todo el país”, añade el texto, titulado Estamos juntos como un pueblo, que finaliza con un “Groenlandia pertenece a los groenlandeses”.

¿Con que recursos naturales cuenta la isla ártica?

Los planes del republicano no son nuevos. “Sería un gran negocio inmobiliario”, indicó en 2019 durante su primer mandato, cuando declaró por primera vez su interés en la isla.

No obstante, en aquel momento afirmó que adquirir el territorio no era su prioridad.

El entonces asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, explicó en una entrevista en Fox lo que la Aministración Trump veía en la isla.

Es “un lugar estratégico” con “muchos minerales valiosos”, destacó Kudlow.

Los representantes del gobierno estadounidense incluso se acercaron a los daneses para intentar cerrar un trato, algo que no ocurrió.