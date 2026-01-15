X bloquea Grok: queda deshabilitada la generación de imágenes tras el escándalo de desnudos digitales

La controversia estalló luego de que circularan en la plataforma imágenes manipuladas de mujeres e incluso de menores de edad, lo que derivó en numerosas denuncias por abuso y vulneración de la intimidad.

Como primera medida, la compañía limitó la herramienta de edición de imágenes a usuarios con suscripción de pago, con el argumento de que el nombre y la información del suscriptor quedarían vinculados a las acciones realizadas desde su cuenta. Sin embargo, la decisión fue duramente criticada por considerarse insuficiente y por interpretarse como una forma de monetizar el abuso.

La red social endurece sus normas de uso

Ante las críticas, la red social anunció un endurecimiento de las restricciones y decidió limitar también esa funcionalidad para los usuarios de pago. De este modo, la generación avanzada de imágenes quedó restringida para todos los usuarios del sistema. “Hemos implementado medidas para evitar que Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis”, informó la plataforma en un comunicado.

X aseguró que mantiene su compromiso con “garantizar la seguridad” y reiteró su política de “cero tolerancia con cualquier forma de explotación sexual infantil, desnudez no consentida o contenido sexual no deseado”. Asimismo, anunció que tomará medidas contra las cuentas que infrinjan las normas y que denunciará ante las fuerzas policiales a quienes promuevan este tipo de material.

La decisión se produce en conjunto con una serie de regulaciones implementadas en varios países. En España, el Gobierno solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación sobre posibles delitos relacionados con la difusión de contenido de violencia sexual contra la infancia, generado o distribuido mediante inteligencia artificial.

El propietario de la red social, Elon Musk, también se sumó a la polémica con una publicación irónica: compartió una imagen suya en bikini y negó que se hubieran generado imágenes reales de menores desnudos. “Literalmente ninguna”, afirmó, en declaraciones que avivaron aún más el debate.