Canadá avala entrada de autos eléctricos chinos con bajo arancel y desafía a EU

Canadá llega a acuerdo con China para la entrada de autos eléctricos, lo que enfureció a EU (Archivo)

Acuerdo comercial — El gobierno de Canadá llegó a un acuerdo con las autoridaes de China para la entrada de hasta 49 mil vehículos eléctricos al año en su mercado con un arancel del 6.1%, con lo que desafía las imposiciones de Estados Unidos de no tener relación comercial alguna con el gigante asiático, al ser el país de la hoja de maple al ser socio del T-MEC.

El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, precisó que este volumen “representa un retorno a los niveles observados en 2023” y que equivale a “menos del 3% del mercado automovilístico canadiense”.

El funcionario defendió que el acuerdo prevé que una parte creciente de estos vehículos se sitúe en el segmento de precios más bajos.

“Una parte cada vez mayor de estas exportaciones corresponderá a vehículos eléctricos con un precio de importación inferior a 35 mil dólares”, afirmó, al tiempo que señaló que el entendimiento abre la puerta a inversiones chinas en Canadá para la producción local de vehículos en los próximos años.

Carney vinculó estas medidas a un objetivo más amplio de diversificación comercial e industrial y sostuvo que el acuerdo contempla una revisión de sus términos en el medio plazo.

Sobre esta decisión de Canadá, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que la entrada de vehículos eléctricos chinos con un arancel bajo es una “problemática” y el vecino del norte puede arrepentirse.

“Creo que es problemático para Canadá”, dijo Greer a la cadena CNBC al agregar que “hay una razón por la que no vendemos muchos autos chinos en Estados Unidos. Es porque tenemos aranceles para proteger a los trabajadores estadounidenses y a los estadounidenses de esos vehículos”, señaló.

Jamieson Greer resaltó que Ottawa buscaba una deducción arancelaria para la agricultura como parte del acuerdo sobre vehículos eléctricos. “Creo que, a la larga, no les va a gustar haber hecho ese trato”, indicó.

La Crónica de Hoy 2026