Delcy Rodríguez se reúne con el director de la CIA

Según una fuente citada por The New York Times, Ratcliffe viajó al país sudamericano bajo órdenes directas del presidente Donald Trump, con el objetivo de “transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la cooperación”.

“Durante la reunión en Caracas, Ratcliffe planteó posibles oportunidades de colaboración económica y advirtió que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en particular para los narcotraficantes”, señaló la fuente.

El encuentro coincidió con la reunión agendada en la Casa Blanca entre la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y el presidente Trump.

El mandatario estadounidense ha reiterado en numerosas ocasiones que Machado no cuenta con el respaldo suficiente del pueblo venezolano para liderar una transición diplomática en el país sudamericano.

En su lugar, Estados Unidos apostó por Rodríguez como una figura estabilizadora tras la captura y el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York.

El gobierno interino venezolano, que según Trump se encuentra “bajo tutela estadounidense”, ha acordado el envío de millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos y ha abierto la industria petrolera a inversiones extranjeras, con el respaldo de la administración republicana.