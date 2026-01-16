Dos manifestantes acusan a agentes de ICE de dejarlos ciegos durante una protesta en California

Kaden Rummler, joven de 21 años que perdió la vista en un ojo durante manifestación en California (Especial)

Dos manifestantes denunciaron públicamente este viernes haber perdido la visión tras ser alcanzados por proyectiles disparados durante uina protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizada la semana pasada en el sur de California.

Uno de los manifestantes, identificado como Britain Rodriguez, de 31 años, contó a Los Angeles Times que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto de un proyectil en el rostro durante la protesta realizada en la ciudad de Santa Ana contra las deportaciones de ICE y el asesinato de Renee Good en Minnesota.

La novia de la victima, quien también se encontraba presente, recibió el impacto de una bala en el pecho y resultó ilesa. Ambos aseguraron que los agentes no les avisaron antes de dispararles.

Esta denuncia se suma a al de Kaden Rummler, joven de 21 años que también perdió la vista en un ojo durante la misma manifestación.

En una declaración publicada esta semana, Rummler relató que temió morir desangrado mientras suplicaba asistencia médica a un agente.

Según sus palabras, los médicos localizaron fragmentos de plástico y vidrio en su cráneo y le extrajeron de un ojo una pieza de polímero del “tamaño de una moneda” de cinco centavos.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones de Rummler y le restó importancia a sus lesiones.

Tras la muerte de Good, miles de personas se manifestaron en contra de ICE en EU. El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y Saint Paul demandaron a la Administración Trump frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

En respuesta, el líder republicano amenazó con activar la Ley de Insurrección, uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al presidente desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, si siguen los ataques contra ICE. (Con información de EFE)