EU emite alerta para aerolíneas por actividad militar en espacio aéreo de México y América Latina

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta de seguridad dirigida a aerolíneas y pilotos que operan vuelos sobre el espacio aéreo de México, Centroamérica y parte de Sudamérica, debido a la posible presencia de actividad militar que podría representar un riesgo para la aviación civil.

La advertencia, difundida mediante avisos aeronáuticos (NOTAM), señala que en estas regiones podrían registrarse operaciones militares no anunciadas, algunas de ellas realizadas por aeronaves que no transmiten señales de identificación, lo que dificulta su detección por los sistemas de control de tráfico aéreo civil.

¿Qué zonas están bajo alerta?

De acuerdo con la FAA, la advertencia abarca amplias áreas del continente, entre ellas:

El espacio aéreo de México , incluyendo regiones marítimas del Pacífico y el Golfo de California

, incluyendo regiones marítimas del y el Países de Centroamérica , como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá

, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Sectores de Sudamérica , incluyendo zonas cercanas a Colombia y Ecuador

, incluyendo zonas cercanas a Colombia y Ecuador Áreas del Océano Pacífico Oriental, fuera de regiones de información de vuelo claramente delimitadas

¿Qué riesgos detectó la FAA?

La autoridad estadounidense explicó que la alerta se emite ante la posibilidad de:

Actividad militar sin previo aviso en rutas aéreas civiles

en rutas aéreas civiles Interferencias en sistemas de navegación satelital (GPS/GNSS) , lo que podría afectar la orientación y el posicionamiento de aeronaves

, lo que podría afectar la orientación y el posicionamiento de aeronaves Presencia de aeronaves militares que operan sin transpondedores activos

Estos factores, advirtió la FAA, pueden incrementar el riesgo operativo para vuelos comerciales, especialmente en rutas de largo alcance que cruzan estas regiones.

¿Habrá afectaciones a los vuelos?

La FAA aclaró que la alerta no implica el cierre del espacio aéreo, ni la suspensión inmediata de vuelos. Sin embargo, recomendó a aerolíneas y tripulaciones extremar precauciones, revisar planes de vuelo y considerar rutas alternas en caso de detectar anomalías.

La advertencia tendrá una vigencia aproximada de 60 días, periodo durante el cual se mantendrá el monitoreo constante de la situación.

Hasta el momento, no se han reportado cancelaciones masivas ni incidentes relacionados con esta alerta, y las operaciones aéreas continúan con normalidad bajo medidas preventivas adicionales.