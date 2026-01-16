Mercosur y la UE sellan el mayor acuerdo comercial del mundo

Una ausencia sorprendente

La firma tendrá lugar en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay y contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del presidente paraguayo, Santiago Peña.

Según fuentes oficiales, también está confirmada la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Salvo un cambio de última hora, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será el único ausente entre los países fundadores del Mercosur. No obstante, Lula recibirá el día de hoy a von der Leyen en Río de Janeiro, donde discutirán los próximos pasos del acuerdo comercial.

¿Quién será el más beneficiado?

El pacto creará un mercado común de aproximadamente 720 millones de personas mediante una reducción gradual del 90 % de los aranceles a las importaciones y exportaciones.

“Hay ganancias importantes para ambas partes y el acuerdo refleja, de manera equilibrada, las asimetrías que existen entre las dos regiones en términos de competitividad”, explicó el exsecretario brasileño de Comercio Exterior, Lucas Ferraz, uno de los principales negociadores del acuerdo en 2019.

El convenio supone una gran oportunidad de crecimiento para el sector agropecuario del Mercosur. Aunque la Unión Europea mantiene cuotas para productos como carne, azúcar, arroz y miel, los aranceles sobre el 77 % de las exportaciones agropecuarias se eliminarán en un plazo de diez años.

Por su parte, el sector industrial es el más beneficiado del lado europeo, ya que sus miembros podrán ampliar la venta de maquinaria industrial, equipos electrónicos, automóviles, fármacos, ropa, entre otros bienes.

Históricamente, el Mercosur ha mantenido cerrados estos mercados mediante elevados aranceles, con el objetivo de proteger la industria local.

Un mensaje para Trump

En un contexto marcado por la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el incremento de la dependencia de China; y las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania y las crisis humanitarias en Medio Oriente, ambas partes lograron superar sus históricas diferencias para sellar una alianza que culmina un proceso de negociaciones de 26 años, atravesado por avances, bloqueos y ultimátums.

“El fortalecimiento del Mercosur y de la Unión Europea presiona a Estados Unidos a replantear sus estrategias comerciales con Sudamérica, lo que podría derivar en nuevos acuerdos, mayor competitividad y un reposicionamiento geopolítico”, señaló Daniel Toledo, especialista en Derecho Internacional.