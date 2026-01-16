Régimen iraní pide 7,000 dólares para entregar cada cuerpo de manifestantes muertos, según BBC

Protesta en Corea del Sur contra la intromisión de Estados Unidos en protestas en Irán Protesters rally outside Iranian embassy in Seoul (EFE)

Crisis en Irán — La cadena pública británica BBC destacó este viernes que el régimen iraní esta exigiendo hasta 7,000 dólares a familiares de manistantes que han muerto en estas movilizaciones para entregarles sus cuerpos para darles sepultura, lo que se ve imposible, toda vez que en la mayoría de los casos los salarios mensuales no superan los 100 dólares.

Familias que enfrentan esta arbitrariedad de las autoridades de la República Islámica denuncian que en hospitales y funerarias les han informado que tienen la orden de no entregarles los cadáveres de los jóvenes caídos durante las recientes protestas contra el gobierno, sino no pagan entre 5,000 y 7,000 dólares.

La cadena británica reportó que en ocasiones el personal de los hospitales alerta con anticipación a familiares de los fallecidos “para que retiren los cuerpos antes de que las fuerzas de seguridad intenten cobrar” por entregarles los cuerpos.

DENUNCIAS

Asimismo, la BBC destacó que ha recibido denuncias de que en la morgue Behesht-e Zahra en Teherán las autoridades ofrecían liberar cuerpos sin costo alguno, a cambio de que los familiares digan que los manifestantes caídos pertenecían a la milicia Basij -asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica- y que murieron como mártires a manos de los manifestantes.

Asimismo, un familiar relató que en Teherán “varias familias, temiendo que las autoridades pudieran retener o enterrar los cuerpos sin su conocimiento, forzaron la puerta de la morgue y sacaron los cadáveres de las ambulancias, y luego los custodiaron en el patio del hospital hasta poder transportarlos con ambulancias privadas”.

Las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Irán desde el pasado 28 de diciembre han cobrado la vida de 3,428 personas, según reportes de organizaciones como IHRNGO, así como miles de heridas y detenidos.

La Crónica de Hoy 2026