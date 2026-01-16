Trump dice que María Corina Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, le entregó su medalla del Nobel de la Paz durante su reunión en la Casa Blanca, describiendo la experiencia como un “gran honor” y destacando a Machado como “una gran mujer que ha pasado por mucho”.

Trump calificó la entrega del galardón como un “gesto maravilloso de respeto mutuo” y aseguró que la medalla fue dada en reconocimiento por el trabajo que él ha realizado, según sus palabras publicadas en redes sociales.

Este acto simbólico se dio en el marco de la visita de Machado a Washington, donde discutieron temas relacionados con la situación de Venezuela y los planes de transición en el país sudamericano tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

¿Realmente Trump recibió el Nobel de la Paz?

Aunque Trump aceptó la medalla y agradeció el gesto, la organización del Premio Nobel aclaró que el galardón no puede ser transferido ni compartido oficialmente. El Comité Noruego del Nobel enfatizó que la certificación de laureado permanece con la persona que lo ganó, en este caso María Corina Machado, aunque el objeto físico (la medalla) puede cambiar de manos.

La entrega de la medalla ha generado críticas de políticos en Noruega, que consideraron el hecho “absurdo” y una posible politización del premio, mientras que otros analistas señalan que puede haber sido un intento de reforzar alianzas políticas en el contexto de la crisis venezolana.

El evento también puso sobre la mesa el papel de Estados Unidos en la transición política de Venezuela, mientras Trump y Machado debatían sobre apoyo internacional y cambios en la región.