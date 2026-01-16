Un muerto y dos heridos por avalancha en Valais, Suiza mientras practicaban esquí

Avalancha de hielo en Valais (EFE)

Una persona perdió la vida y dos más resultaron heridas por una avalancha en el cantón de Valais, al suroeste de Suiza cuando practicaban esquí de travesía, así lo informó este viernes la policía cantonal.

La avalancha, registrada a las 12:15 hora local del jueves en la zona de Chamoson, se produjo cuando las víctimas y otro esquiador descendían la cara este del Pointe de Chemos, a 2,500 metros de altitud.

El fallecido, un hombre de 42 años, perdió la vida en el lugar a pesar de recibir atención médica inmediata.

Alertados por el cuarto excursionista, los equipos de rescate acudieron al lugar del siniestro para liberar a dos sepultados, otro hombre de 41 años y una mujer de 53, que fueron trasladados a hospitales de Berna y Sión.

Por esto, el Ministerio público suizo abrió una investigación y las autoridades apelaron a la prudencia en un fin de semana donde el peligro por avalancha es “critico” en el cantón de Valais.

El incidente tuvo lugar en el mismo cantón donde se encuentra la estación alpuna de Crans-Montana, lugar donde perdieron la vida 40 personas y 116 más resultaron heridas tras un incendio dentro de un bar en Nochevieja. (Con información de EFE)