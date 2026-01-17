Vórtice polar provoca bajas temperaturas en la costa este y centro de Estados Unidos

Caída de nieve en Nueva York por vórtice polar (@donfelixspm/x)

La costa este y centro de Estados Unidos presentaron caída en las temperaturas desde el pasado jueves por un vórtice polar, esta bajada se ha presentado en estados como Ohio, Kentucky y Oklahoma. Mientras que las temperaturas bajo cero han sido en Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Missouri, Indiana, Pennsylvania y Nueva York.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por una tormenta invernal para el sábado y permanecerá hasta la madrugada del domingo, pero la agencia alerta que podría persistir hasta el miércoles, en especial en el oeste de Nueva York y el este del lago Ontario. La temperatura en esta entidad alcanzará los 3 grados, mientras que la mínima será de -1 grado, con lluvias que se transformará en nieve y seguido por nevadas ocasionales.

Asimismo, indicaron que habrá una acumulación adicional de nieve de entre 1 a 3 pulgadas y se esperan fuertes ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico recomendó a los conductores reducir la velocidad, prever tiempo de viaje adicional y extremar precauciones. Además, debido a las bajas temperaturas por las ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, aconsejan abrigarse bien y piden enviar informes sobre la presencia de nieve a través de su sitio web o redes sociales, igualmente, a mantenerse atentos a los pronósticos locales para recibir actualizaciones.