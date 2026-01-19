Aumenta a 19 la cifra de muertos por incendios forestales en Chile

Durante una rueda de prensa, Cordero subrayó que la prioridad de las autoridades sigue siendo impedir la aparición de nuevos focos de propagación. En ese sentido, unidades de bomberos y equipos de protección civil continúan combatiendo las llamas en medio de condiciones climáticas adversas, marcadas por altas temperaturas y fuertes vientos.

“Dadas las circunstancias naturales, nuevos focos podrían hacer más complejos los incendios activos. Las personas no deben ejecutar acciones que puedan dar inicio a la propagación de incendios. Eso incluye conductas domésticas, como no encender basura, hasta evitar cualquier acción negligente”, advirtió el ministro.

Toque de queda y situación de seguridad

El titular de Seguridad Pública agradeció el comportamiento general de la ciudadanía y señaló que no se han registrado detenciones por infracciones al toque de queda impuesto para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

“Durante la noche de ayer, el toque de queda tuvo efectos importantes para el funcionamiento de las instituciones. Las personas fueron desplazadas de manera preventiva en el contexto de traslados por motivos de seguridad”, explicó.

Asimismo, destacó que no se han reportado saqueos ni irregularidades como las ocurridas en la región dos noches atrás.

Por su parte, Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), recordó que “los incendios siguen activos y los más importantes aún no están controlados”. Ante esta situación, llamó a la población a mantener un alto nivel de alerta y prevención.

Miles de damnificados y hectáreas afectadas

De acuerdo con las autoridades locales, los incendios, cuyo origen aún se desconoce, han consumido alrededor de 20 mil hectáreas y han dejado más de 15 mil personas damnificadas en las zonas afectadas.