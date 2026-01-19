Nielsen reitera que no se dejarán presionar por amenazas estadounidenses

El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (EFE/EPA/Oscar Scott Carl)

El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró este lunes que este territorio autónomo danés no se va a dejar presionar por las amenazas de Estados Unidos a su soberanía o el anuncio o el anuncio que impondrá aranceles a los países que han enviado solados a la isla, objeto de interés de Donald Trump.

“Las últimas declaraciones de Estados Unidos, incluidas las amenazas de aranceles, no cambian nuestra línea. No nos dejamos presionar. Nos mantenemos firmes en el diálogo, en el respeto y el derecho internacional”, publicó el mandatario en su cuenta de Facebook.

Asimismo, agradeció el apoyo de varios países europeos, que interpreta “como un reconocimiento de que Groenlandia es una sociedad democrática con derecho a tomar sus propias decisiones”.

Nielsen se mostró agradecido con las miles de personas que el pasado sábado se manifestaron a favor de la isla tanto en Dinamarca como en el territorio ártico.

“Las manifestaciones aquí y en Dinamarca han mostrado una unión fuerte. Muchas personas han expresado de forma pacífica su amor por nuestro país y respeto por nuestra democracia”, destacó.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a la isla y añadió que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington. (Con información de EFE)