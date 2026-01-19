Trump sobre usar la fuerza para tomar Groenlandia: “Sin comentarios” EFE/EPA/SHAWN THEW (SHAWN THEW/EFE)

Amenaza de aranceles a países europeos

Trump ha insistido en su intención de anexionar Groenlandia, días después de amenazar con imponer un arancel del 10% a partir del 1 de febrero de 2026 a productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, todos ellos miembros de la OTAN.

Según el mandatario, esta medida se ampliaría hasta un 25% a partir de junio de este año y permanecerá vigente “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. Al ser cuestionado, Trump aseguró que mantendrá sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo previo. “Sí, al 100%”, respondió.

Trump ha defendido sus planes, alegando que son necesarios para “proteger la seguridad de Estados Unidos ante amenazas externas” y criticó a líderes europeos por su enfoque. En la entrevista dijo que “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania, no en Groenlandia”.

Además, en mensajes recientes Trump vinculó su agresiva postura sobre Groenlandia a su frustración tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, lo que, según él, le liberó de enfocarse “sólo en la paz”.

Posición de Groenlandia y soberanía danesa

Autoridades de Groenlandia y Dinamarca han enfatizado que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro debe ser tomada por su propia población y respetar su estatus dentro del Reino de Dinamarca y la OTAN.

Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, y Alexander Stubb, presidente de Finlandia, enviaron una carta a Trump para explicar su postura ante el aumento de aranceles y solicitar la necesidad de “desescalar el intercambio de palabras”.