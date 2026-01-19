Mundo

Donald Trump respondió ‘sin comentarios’ cuando fue preguntado sobre si considera usar la fuerza para tomar el control de Groenlandia, durante una entrevista telefónica con la cadena estadounidense NBC News

Por Santiago Altuzarra
Trump sobre usar la fuerza para tomar Groenlandia: “Sin comentarios” EFE/EPA/SHAWN THEW (SHAWN THEW/EFE)

Amenaza de aranceles a países europeos

Trump ha insistido en su intención de anexionar Groenlandia, días después de amenazar con imponer un arancel del 10% a partir del 1 de febrero de 2026 a productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, todos ellos miembros de la OTAN.

Según el mandatario, esta medida se ampliaría hasta un 25% a partir de junio de este año y permanecerá vigente “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. Al ser cuestionado, Trump aseguró que mantendrá sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo previo. “Sí, al 100%”, respondió.

Trump ha defendido sus planes, alegando que son necesarios para “proteger la seguridad de Estados Unidos ante amenazas externas” y criticó a líderes europeos por su enfoque. En la entrevista dijo que “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania, no en Groenlandia”.

Además, en mensajes recientes Trump vinculó su agresiva postura sobre Groenlandia a su frustración tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, lo que, según él, le liberó de enfocarse “sólo en la paz”.

Posición de Groenlandia y soberanía danesa

Autoridades de Groenlandia y Dinamarca han enfatizado que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro debe ser tomada por su propia población y respetar su estatus dentro del Reino de Dinamarca y la OTAN.

Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, y Alexander Stubb, presidente de Finlandia, enviaron una carta a Trump para explicar su postura ante el aumento de aranceles y solicitar la necesidad de “desescalar el intercambio de palabras”.

