Bruselas presenta la primera estrategia antirracismo europea

La Comisión Europea (CE) presentó este martes la primera estrategia contra el racismo para combatir un problema que persiste en los 27 pese a los instrumentos ya existentes a nivel comunitario y a los “avances” de los últimos años, explicó en rueda de prensa la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib.

“Es un asunto que me afecta muy directamente”, expresó Lahbib, quien recordó que sus padres llegaron a la Unión Europea desde Argelia.

La nueva estrategia parte de una preocupación reflejada en el último Eurobarómetro sobre discriminación, que reveló que casi dos de casa tres ciudadanos de la UE aún consideran que la discriminación racial está extendida en sus países.

Otro ejemplo preocupante, es que aunque la mayoría de las personas de ascendencia africana en le UE tienen un trabajo remunerado (71%), casi la mitad (46%) están sobrecualificadas para el empleo que desempeñan.

“El racismo puede ser un factor importante que contribuye a estas desigualdades”, expone la estrategia.

Entre los avances en la lucha contra el racismo de los últimos años, la comisaria puntualizó que 14 Estados miembros, que no indicó cuales eran, ya cuentan con un plan contra el racismo y animó al resto a dotarse de ese instrumento.

“En un momento en que los valores democráticos europeos están bajo presión esta estrategia es una necesidad”, enfatizó Lahbib, que se refirió también al “miedo” que siembran los extremismos.

A palabras de la comisaria, el plan establece tres prioridades: aplicar la legislación contra el racismo, eliminar barreras y fomentar la inclusión en la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda y por último, crear alianzas contra el racismo en todos los niveles de la sociedad.

En ese contexto, Bruselas evaluará la Directiva sobre Igualdad Racial de 2000 para identificar lagunas en su implementación y considerar sanciones más severas cuando sea necesario. Por ejemplo, estudiará si hace falta armonizar las definiciones de delitos de odio en línea y pondrá en marcha una campaña en la UE sobre igualdad para concienciar e involucrar a la ciudadanía. (Con información de EFE)