Dos muertos y tres heridos en tiroteo fuera de un tribunal de Sudáfrica

Tiroteo fuera de un tribunal de Sudáfrica (@Zana_syre/x)

Dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas este martes en un tiroteo ocurrido en las puertas del Tribunal de Magistrados de Booysens en Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, así lo informaron autoridades locales.

El tiroteo tuvo lugar en la entrada principal del recinto donde, aparentemente, se encontraban las víctimas para apoyar a un acusado que comparecía en un caso de asesinato e intento de asesinato ocurrido en abril de 2025 en Mondeor, según medios nacionales.

La investigación preliminar indica que tres sospechosos se acercaron al grupo cuando salían del juzgado y le dispararon antes de huir en un coche, de acuerdo con la Policía.

Uno de los heridos fue identificado como el abogado que representaba al acusado.

“Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y tres fueron trasladadas al hospital con heridas de bala”, expresó la portavoz de la policía de Gauteng (provincia que incluye a Johannesburgo), Brenda Muridili, en declaraciones recogidas por la prensa local, mientras se investiga el motivo del tiroteo.

Por su parte, en un comunicado, el Ministerio de Justicia y Desarrollo Constitucional manifestó que “cinco personas fueron tiroteadas, con dos muertos”.

“El Ministerio condena este incidente y colaborará con las autoridades policiales y de seguridad pertinentes para garantizar que se implementen todas las medidas necesarias para proteger a los usuarios y al personal del tribunal”, agregó el escrito.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de 63 personas asesinadas cada día entre abril y septiembre de 2025, según datos policiales. (Con información de EFE)