Fondo danés venderá sus bonos de Tesoro de EU por malas finanzas del Gobierno de Trump

Departamento del Tesoro, EU

Uno de los fondos de pensiones de Dinamarca, AkademikerPension, venderá los bonos del Tesoro de Estados Unidos que posee debido a la mala situación financiera del Gobierno de Trump, en un contexto marcado por las tensiones provocadas por el deseo del mandatario estadounidense de controlar el territorio autónomo danés de Groenlandia.

“La decisión se basa en las malas finanzas del Gobierno de EU, que nos hacen pensar que debemos hacer un esfuerzo para encontrar una forma alternativa de llevar a cabo nuestra gestión de liquidez y de riesgo”, expresó el responsable de inversiones, Anders Schelde.

Ahora, AkademikerPension ha encontrado una vía para alcanzar este propósito y se dispone a implementarla, de modo que, en el futuro, en lugar de bonos, usará dólares en efectivo y deuda de agencias a corto plazo, entre otros instrumentos, agregó Schelde.

La venta de bonos del Tesoro estadounidense “no está directamente relacionado con la actual disputa entre EU y Europa pero, por supuesto, ésta no hizo que fuese más difícil tomar la decisión”, indicó.

Inversiones millonarias

AkademikerPension, con unas inversiones totales que según su página web ascienden a 164 mil millones de coronas danesas (unos 22 mil millones de euros), posee en estos momentos bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares, según el departamento de prensa del fondo danés.

Las aspiraciones de Trump por anexionarse el territorio de Groenlandia ha ocasionado que amenace con aranceles a los ocho países europeos que enviaron tropas a la isla ártica en señal de solidaridad con Dinamarca, provocando una crisis en las relaciones transatlánticas.

Este martes, Francia manifestó su postura a favor de suspender el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y EU el verano pasado, asimismo enfatizó que no se sometería a “chantajes”, mientras que también Alemania advirtió que, de ser preciso, Bruselas podría verse obligada a imponer aranceles recíprocos. (Con información de EFE)