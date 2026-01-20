Trump reitera que “ningún presidente ha hecho más por la OTAN” que él

Trump reitera que “ningún presidente ha hecho más por la OTAN” (EFE/Aaron Schwartz/Pool)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes que “ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN”, en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de hacerse con el territorio.

“Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!”, publico en su red Truth Social.

Este sábado, el líder republicano anunció que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes enviaron tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ártico ante las amenazas estadounidenses, deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos a partir de febrero y que a partir del 1 de junio el impuesto incrementará al 25%.

Los líderes europeos reaccionaron con descontento a las declaraciones de Trump, que desde que regresó al poder hace un año, ha insistido en que EU necesita hacerse con el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha incrementado las amenazas afirmando que quiere comprar la isla, territorio autónomo que depende de Dinamarca y que Washington se hará con el territorio “por las buenas o por la malas”.

Tras el mensaje del republicano, se han incrementado las llamadas desde la Unión Europea (UE) para que suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con EU el verano pasado y que es fruto de los aranceles impuestos por Trump, o que los 27 recurran al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la “bazuca” comercial. (Con información de EFE)