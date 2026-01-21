Dinamarca confía en que EU participe en las próximas maniobras militares en Groenlandia

Troels Lund Poulsen en conferencia de prensa con su colega británico, John Healey (@Forsvarsmin/x)

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, indicó este miércoles que Dinamarca ha mantenido informado a Estados Unidos del aumento de actividad militar en torno al territorio de Groenlandia y se mostró confiado en que el país norteamericano participe en las próximas maniobras en la isla.

“Hemos sido muy abiertos respecto a lo que hemos hecho. Hemos orientado a nuestros aliados estadounidenses sobre las iniciativas que hemos realizado. Espero que veamos participación estadounidense en las maniobras que va a haber en Groenlandia más adelante”, expresó Poulsen en conferencia de prensa con su colega británico, John Healey.

Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN han enviado elementos militares en la última semana al territorio ártico, con la que pretende hacerse Trump con el objetivo de “reforzar la seguridad en la isla y en el Ártico”.

El líder republicano amenazó a esos países con introducir aranceles a partir del 1 de febrero en respuesta a esa iniciativa militar.

Asimismo, reiteró este miércoles en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza)su interés en hacerse con la isla por “seguridad nacional” y aunque descartó una intervención militar, insistió en que deben abrirse negociaciones de forma inmediata para su anexión.

“Lo decisivo es asumir la responsabilidad colectiva en el Ártico, por eso hemos propuesto que la OTAN tenga mayor presencia”, destacó Poulsen, que no quiso mencionar las palabras del republicano en Davos.

Por su parte, Healey defendió que “la diplomacia es el camino a seguir” e interpretó las últimas declaraciones de Trump “como parte de los pasos necesarios” para avanzar en la discusión.

“El enfoque adecuado es un enfoque tranquilo, una discusión entre aliados”, puntualizó.

En la reunión se discutieron también otras cuestiones, como el apoyo militar a Ucrania y las amenazas a infraestructuras críticas en el norte de Europa. (Con información de EFE)