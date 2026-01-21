Director del FBI presume la extradición de narcos mexicanos y felicita a Trump por el “gran logro”

Kash Patel El director del FBI presumió la extradición de los líderes del crimen organizado enviados por el Gobierno de México a los Estados Unidos.

México confirmó este pasado 20 de enero la extradición de 37 narcos a los Estados Unidos para ser juzgados por el departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que este hecho fuera por presiones del gobierno estadounidense, el director del FBI señaló que se trata de “un gran logro” por parte del presidente estadounidense.

Director del FBI atribuye a Trump la extradición de narcos mexicanos

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), Kash Patel dio un mensaje de felicitación al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber “logrado” dicha entrega de criminales mexicanos, mismo que siguen siendo catalogados como “terroristas” por parte del gobierno estadounidense.

🚨 37 wanted cartel members transferred back to the U.S. from Mexico… leaders of Foreign Terrorist Organizations, the Sinaloa Cartel, CJNG and more among the group. Charges including narcoterrorism, material support to terrorist, human smuggling, drug trafficking, and more.… pic.twitter.com/fuSHoI3Mmz — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 21, 2026

“Un gran logro. El liderazgo del presidente Trump y su trabajo con sus socios están desmantelando los cárteles que han causado daños incalculables a los estadounidenses. Basta. Gracias al embajador Ron Johnson y a nuestros socios por su excelente labor.”

Previamente, durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, la presidenta Sheninbaum fue cuestionada sobre si la entrega de estos reos fue un tema que se hubiera tratado en su llamada más reciente con Donald Trump. La mandataria mexicana negó que se tratara de “una ofrenda” y que, aunque la solicitud fue hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la decisión fue una cuestión soberana en beneficio de la seguridad del país.

Ahora, estos capos serán juzgados en Estados Unidos, enfrentando cargos por narcoterrismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada, delitos contra la salud, asociación delictiva, lavado de dinero, entre otros.