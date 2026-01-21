El mundo ha comenzado a despertar y América será el faro: Milei

Javier Milei Davos (Switzerland) (GIAN EHRENZELLER/EFE)

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, Javier Milei celebró el avance de la derecha en América y defendió las ideas del libre mercado. — El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este miércoles durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que “el mundo ha comenzado a despertar”, en referencia al avance que han tenido los gobiernos de derecha y ultraderecha en distintos países del continente americano.

“El 2026 es el año en que les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad”, expresó el mandatario argentino ante líderes políticos y haciendo referencia a el triunfo de candidatos conservadores en países como Chile, Bolivia y Honduras.

Milei sostuvo que América se encamina a convertirse en “el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”, y señaló que la región tiene una deuda civilizatoria con sus bases culturales. “América… pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos”, afirmó.

Un discurso más moderado que en años anteriores

A diferencia de sus intervenciones en ediciones pasadas del foro, el mensaje de este año tuvo un tono más moderado y se centró principalmente en una defensa teórica del capitalismo de libre empresa, al que calificó como un sistema “justo y eficiente”.

Durante su exposición, Milei citó a economistas ultraliberales, como el español Jesús Huerta de Soto, y lanzó una frase que llamó la atención de los asistentes: “Maquiavelo ha muerto”, en referencia a su rechazo a las estrategias políticas tradicionales.

El mandatario contrastó este discurso con los pronunciados en años anteriores, cuando alertó sobre lo que consideraba una deriva ideológica de Occidente. “En este mismo lugar, en el año 2024, afirmé que Occidente está en peligro fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el ‘wokismo’. A su vez, en 2025 , expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda de la humanidad”.

Polémicas declaraciones del pasado

Las declaraciones de este año contrastan con la fuerte polémica que generó en su participación anterior, en la cual aseveró: “la ideología de género es abuso infantil” y vinculó la homosexualidad con la pedofilia, afirmaciones que provocaron protestas en Buenos Aires y otras ciudades del mundo.

En esta ocasión, Milei optó por un tono más institucional, aunque sin abandonar su discurso ideológico.

“Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es volviendo a las ideas de la libertad, que Dios bendiga Occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”, concluyó el mandatario.