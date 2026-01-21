ICE va tras el mexicano apodado “Beto”: lo buscan por tráfico de drogas y vínculos con el Cártel del Golfo

Ficha de búsqueda contra Roberto “Beto” Bazán-Salinas mexicano señalado por traficar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense y por su presunta relación con el Cártel del Golfo (Redes sociales)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados unidos (ICE), difundió una ficha de búsqueda contra Roberto Bazán-Salinas, alias “Beto”, ciudadano mexicano señalado por traficar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense y por su presunta relación con el Cártel del Golfo.

De acuerdo con los avisos oficiales, Bazán-Salinas es señalado por contrabandear varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana a través de la frontera.

En la ficha difundida por ICE se le clasifica como “wanted”, es decir, buscado por autoridades estadounidenses por su presunto papel dentro del narcotráfico transnacional.

CARTEL DRUG SMUGGLER WANTED🚨



Mexican national Roberto “Beto” Bazan-Salinas is associated with the Cartel del Golfo and wanted for his role in smuggling multi-kilogram shipments of cocaine, methamphetamine and marijuana from Mexico into the U.S.



Your tips make a difference! pic.twitter.com/epz33am3vC — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 21, 2026

Presuntos vínculos con el Cártel del Golfo

El comunicado también lo vincula con el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas del país, históricamente asentada en la franja fronteriza del noreste.

Aunque no se han hecho públicos todos los detalles de los cargos en un expediente judicial completo, ICE lo identifica como una pieza relevante dentro de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La última ubicación conocida de “Beto” fue en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza con Texas que por años ha sido considerada un punto clave para el cruce de estupefacientes. Esa referencia refuerza la hipótesis de las autoridades sobre su participación directa en operaciones de contrabando.

En la ficha de búsqueda, ICE hace un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude a ubicarlo, subrayando que la colaboración del público es parte de la estrategia para frenar el tráfico de drogas entre ambos países.