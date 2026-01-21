Ni billones ni gratis: Putin revela el precio que EU debería pagar por Groenlandia Tras el interés de Donald Trump en anexar Groenlandia, Putin revela cuánto le costaría a Estados Unidos hacerlo (EFE)

Tras el interés de Donald Trump por anexar Groenlandia, Putin revela que le costaría a Estados Unidos hacerlo entre 200 y 1.000 millones de dólares.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Vladimir Putin habló sobre el deseo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de anexar Groenlandia al país.

Aunque señaló que esos temas no le conciernen, mencionó que Rusia ya tenía experiencia con Estados Unidos en resolver “problemas similares”.

“La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a EE. UU. en el siglo XIX) (…) Eso quiere decir que, si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EE. UU., el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares”, fue parte de lo mencionado sobre el tema.

Asimismo, agregó que él creía que Estados Unidos sí podría pagar esa cifra: “Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los 1.000 millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra”.

Putin habla sobre la situación de Groenlandia

Por otra parte, el mandatario ruso también aprovechó la oportunidad para señalar que Dinamarca y Estados Unidos ya tenían experiencia en la compraventa de territorios, destacando la compra de las Islas Vírgenes por el país americano.

“Dinamarca y Estados Unidos también tienen su experiencia en este respecto. Recuerdo que en 1917 Dinamarca ya había vendido y los Estados Unidos compraron las Islas Vírgenes, por lo que también existe tal experiencia.”

Asimismo, puntualizó cómo ha sido el trato de Dinamarca hacia Groenlandia, calificando los actos cometidos como “crueles”:

“Por cierto, Dinamarca siempre ha tratado a Groenlandia como una colonia y lo ha hecho de manera bastante dura, si no cruel, pero esto es un asunto de otro orden”, fue lo mencionado al respecto.

Finalmente, Putin volvió a recalcar que lo que está sucediendo con Groenlandia no es asunto de Rusia.