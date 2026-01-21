Parlamento Europeo paraliza pacto comercial con EU tras amenazas de Trump

Parlamento Europeo (@Europarl_ES/x)

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y EU firmaron el verano pasado en materia comercial, esto debido a las amenazas de Donald Trump contra ocho países europeos en su intento por anexionar Groenlandia.

“Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación”, expresó el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

El republicano ha amenazado a Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido con aranceles del 10% a partir del 1 de febrero si se oponen a su adquisición de Groenlandia, que ascenderían al 25% en junio.

“Es un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE”, destacó Lange en conferencia de prensa.

En el acuerdo que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bruselas aceptó aranceles del 15% para la gran mayoría de los productos europeos (entre ellos automóviles y los semiconductores) y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas enfrentan un impuesto del 15% en el país norteamericano, pero la UE no ha implementado su parte del acuerdo, hasta que lo ratificara la Eurocámara, algo que ahora ha quedado pospuesto.

Asimismo, Lange indicó que la comisión de Comercio Europeo pedirá el lunes formalmente a la Comisión Europea que active el mecanismo anticoerción contra EU, ante las amenazas de Trump.

Precisamente está previsto que los líderes europeos discutan esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Bruselas para abordar hasta qué punto deben reconducir sus relaciones con el que hasta ahora era su principal aliado.

Los jefes de Estado y de Gobierno también debatirán mañana si aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos por valor de 93 mil millones de euros, una posibilidad que la UE pudo haber aplicado el año pasado pero que decidió suspender para no entorpecer las negociaciones entre Bruselas y Washington que culminaron en el acuerdo de verano. (Con información de EFE)