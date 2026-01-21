Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y no impondrá de aranceles

Groenlandia Puesta de sol este miércoles en Nuuk, capital de Groenlandia (MADS CLAUS RASMUSSEN/EFE)

El clamor mundial ante la intención de Donald Trump de tomar Groenlandia, pese al rechazo de los groenlandeses y violando la soberanía de Dinamarca, un país aliado de la OTAN, parece estar dando resultados.

El presidente estadounidense anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Retira el chantaje arancelario

Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

El anuncio llega horas después de que el mismo mandatario republicano anunciara en el Foro Davos que descartaba el uso de la fuerza para tomar la isla ártica, pero advertía que no renunciaba a anexionarla mediante una compra negociada con las autoridades de Copenhague y Nuuk, la capital de la isla semiautónoma, mayor que México y de apenas 57 mil habitantes.

“No está en venta; se lo digo a la cara”

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, reiteró de nuevo este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su país no se va a anexionar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

“No va a ocurrir; Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja”, dijo a la televisión pública danesa Rasmussen, quien añadió que Dinamarca no puede satisfacer ese “sueño” de Trump.

Horas antes, en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), Trump había sido confrontado con unas declaraciones anteriores similares de Rasmussen, a las que respondió: “Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”.

“Se lo digo con mucho gusto a la cara. Ya le he dicho otras cosas a la cara. Pero creo que es importante que superemos todo eso de que nosotros decimos una cosa y él dice otra”, afirmó.

Rasmussen considera positivo que, en su discurso en Davos, Trump descartara el uso de la fuerza en Groenlandia, una idea “loca” según el ministro danés, y que luego anunciase que no impondrá aranceles a ocho países europeos -entre ellos Dinamarca- que enviaron recientemente soldados a esa isla ártica.