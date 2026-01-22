El nuevo moretón de Trump: la Casa Blanca explica qué le pasó al presidente de EU (@DavidVargasA18)

Durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención por un hematoma visible en el dorso de su mano izquierda. La imagen generó especulación en redes sociales sobre su estado de salud.

Fotografías captadas por Chip Somodevilla y Fabrice Coffrini, muestran un acercamiento de la mano del mandatario con un moretón oscuro de gran tamaño. Tras la difusión de las imágenes y el aumento de cuestionamientos públicos, la vocería de la Casa Blanca ofreció una explicación oficial.





¿Por qué Trump tiene un nuevo moretón? Esto explicó la Casa Blanca

Sara Cook, reportera de CBS News, compartió que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, detalló el origen del hematoma.

Según la funcionaria, Trump se golpeó la mano con la esquina de una mesa durante un evento de firma en Davos.

“En el evento de hoy en Davos, el presidente Trump se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que le provocó un moretón”, señaló Leavitt.

De acuerdo al posteo de Kook: un funcionario adicional mencionó que el consumo regular de aspirinas podría influir en la aparición del hematoma y que el mandatario no presentaba lesiones al inicio del foro.

I asked the WH about this bruise. Per Karoline Leavitt “At the Board of Peace event today in Davos, President Trump hit his hand in the corner of the signing table, causing it to bruise.” A WH official also noted his aspirin usage. He didn’t have one at the start of the BoP event https://t.co/w5bik3Hqw1 pic.twitter.com/VVxT3rhSxI — Sara Cook (@saraecook) January 22, 2026

¿El nuevo moretón de Trump está relacionado con su insuficiencia venosa crónica?

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, el hematoma también podría estar vinculado a la insuficiencia venosa crónica que padece Trump, una condición que puede provocar hinchazón y cambios en la coloración de las extremidades, especialmente en personas mayores.

Aunque la Casa Blanca ha reiterado que el diagnóstico del presidente es estable, el medio señaló diferencias visibles entre este moretón y otros registrados previamente.

Tanto Trump como su equipo han insistido en que las marcas se deben principalmente a golpes accidentales y al constante contacto físico, cómo apretones de manos constantes durante eventos públicos, descartando trombosis venosa profunda o enfermedad arterial.