Groenlandia abre la puerta a una mayor presencia militar de la OTAN El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en una rueda de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia. EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen

“Queremos reforzar la seguridad en el Ártico mediante iniciativas importantes, incluida una misión permanente de la OTAN en Groenlandia, una mayor presencia militar y más maniobras”, declaró Nielsen durante una rueda de prensa.

El líder groenlandés evitó pronunciarse sobre una posible inclusión de la isla en el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos. No obstante, dijo sentirse tranquilo tras las declaraciones del expresidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, donde descartó el uso de la fuerza militar para tomar control de territorio danés.

Diálogo sí, pero con respeto a la soberanía

Nielsen aseguró además que desconoce los detalles del acuerdo sobre Groenlandia que actualmente trabajan Estados Unidos y la OTAN. Reiteró, sin embargo, que su gobierno está dispuesto a dialogar, siempre que exista “respeto mutuo” y no se pongan en riesgo “la soberanía ni la integridad territorial”.

Groenlandia niega que exista un acuerdo cerrado con la OTAN

Por su parte, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, señaló que no existe ningún acuerdo cerrado sobre la isla.

“Quiero subrayar que la OTAN no ha negociado en nombre de Groenlandia. Desde mi perspectiva, las noticias que llegan desde Davos son positivas. Aun así, debemos ser cautos y es evidente que todavía queda trabajo por hacer para sentirnos plenamente seguros”, afirmó Motzfeldt.

Bélgica pide una Europa más unida

En otro frente, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, calificó como “intolerables” las amenazas realizadas por Trump.

“Nuestra dignidad no está en venta, no somos esclavos”, declaró el jefe de gobierno ante el Parlamento federal. Aunque celebró el fin de las amenazas arancelarias, advirtió que “nadie tiene nada que ganar con una guerra comercial”.

De Wever añadió que “los Estados europeos deben cerrar filas” y aseguró que ha llegado el momento de profundizar la integración del mercado europeo y avanzar hacia una mayor independencia militar.