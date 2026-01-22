Trump y Zelenski celebran “buena” reunión en Davos, previa a encuentro trilateral clave

Foro de Davos Donald Trump y Volodimir Zelenski, tras su breve reunión en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT/EFE)

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump,y Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunieron este jueves en Davos (Suiza), al término de la cual el mandatario republicano dijo que el encuentro fue “muy bueno” y aseguró que el tercero en discordia, el invasor ruso Vladimir Putin, “quieren alcanzar la paz”.

“Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine”, repitió Trump, tras haber asegurado que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30,000 personas, sobre todo soldados.

Menos optimista, Zelenski dijo sobre las palabras de Trump que no está seguro “de que Putin quiera terminar esta guerra”, a pesar de que, como aseguró, “su economía está muy cansada y su Ejército también, con 35,000 soldados rusos muertos cada mes”.

“Depende de ellos si quieren continuar la guerra o no. Nosotros queremos detener esta guerra y creo que el presidente Trump puede hacerlo, porque él mantiene un diálogo con Putin al mismo nivel, no todo el mundo lo tiene”, señaló Zelenski.

En busca de reunión a tres bandas

Trump apuntó a que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin. De allí se trasladarán a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones con Ucrania y Rusia sobre cuestiones militares y económicas.

Witkoff había dicho previamente en un panel del Foro Económico Mundial que solo queda una cuestión abierta: el “este” de Ucrania y la cesión de “territorio” que exige Rusia.

Sobre la reunión de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos, este viernes y sábado, Zelenski confirmó que enviará un equipo que “estará listo para tratar diferentes puntos del plan” de paz.

Si habrá resultados o no, no puede asegurar, dijo, pero “tenemos que desear que ese primer paso” trilateral “nos acerque un poco más cerca hacia la paz”, añadió.

“Si todas la partes trabajan mucho terminaremos esta guerra, pero si alguien quiere jugar (solamente a negociar) esta guerra continuará”, lamentó.