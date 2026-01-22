Trump y Zelenski se reúnen para impulsar un acuerdo de paz en Ucrania

Durante la firma de la constitución de la Junta de la Paz, el presidente de Estados Unidos afirmó que se llegará “muy pronto” a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Por su parte, el enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, señaló que “queda solo una cuestión pendiente. Hemos hablado de ella varias veces y creo que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverla, se resolverá”.

Zelenski había manifestado que no tenía previsto asistir al Foro de Davos y que permanecería en Kiev para atender la crisis energética que atraviesa el país, provocada por los ataques rusos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de viajar si surgía la oportunidad de concretar documentos internacionales importantes para Ucrania.

Un plan económico para la reconstrucción de Ucrania

El principal objetivo del mandatario ucraniano es firmar con Estados Unidos, entre otros documentos, un acuerdo económico que incluiría una inversión de 800 mil millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania, con la participación de las Naciones Unidas y los países del G7.

Otros acuerdos en discusión incluyen la posible creación de una zona de libre comercio sin aranceles, un plan de paz que por el momento ha sido rechazado por Rusia, y garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y Europa una vez finalizado el conflicto.

BlackRock, un agente clave

El encuentro entre ambos mandatarios fue precedido por una reunión entre el equipo negociador ucraniano, encabezado por Rustem Umérov, presidente del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Este jueves, representantes de ambas partes también se reunieron con directivos del fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor del mundo y uno de los actores clave en el plan de reconstrucción de Ucrania.

Umérov, Witkoff y Kushner tienen previsto viajar hoy mismo a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.