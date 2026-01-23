Detienen a presuntos responsables del Mega incendios en el centro-sur de Chile

Incendios en Chile

Un grave episodio de megaincendios forestales está afectando desde hace semanas a las zonas centro y sur de Chile, provocando la muerte de al menos 21 personas, dejando miles de damnificados y generando una fuerte respuesta de las autoridades para investigar las causas del desastre.

Los incendios, que se han multiplicado en regiones como Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, han consumido más de 40 mil hectáreas de bosques, campos y áreas rurales en el país, y obligaron a evacuar a miles de personas de sus hogares.

Debido a la extensión y gravedad de estos siniestros, el Gobierno de Chile declaró estado de catástrofe nacional, una medida que permite coordinar recursos de emergencia, aumentar la logística para apagar los incendios y movilizar apoyo militar, aéreo y terrestre para apoyar a las comunidades afectadas.

Detienen a presuntos responsables de los incendios

En medio de las investigaciones, las autoridades han anunciado una serie de detenciones relacionadas con los incendios forestales, señalando que algunos de ellos podrían haber sido causados por acciones humanas, ya sea de forma intencional o por negligencia.

Según reportes oficiales y policiales, desde diciembre pasado ya han sido arrestadas al menos 111 personas vinculadas a los incendios, incluyendo a individuos acusados de provocar focos de fuego o de realizar conductas que pusieron en riesgo comunidades enteras.

Entre estas detenciones, se incluye la captura de un supuesto pirómano en la región del Biobío, quien fue sorprendido mientras encendía un incendio en una zona boscosa.

Las autoridades han señalado que estas detenciones responden no solo a incendios propiciados deliberadamente, sino también a conductas peligrosas como quemas sin autorización, trabajos con herramientas que generan chispas y negligencias en labores agrícolas o forestales, que pueden desencadenar incendios en condiciones de clima seco y altas temperaturas.

Además de las detenciones, los incendios han tenido impactos humanos y materiales muy graves. Las cifras oficiales reportan:

Al menos 21 personas fallecidas, la mayoría en la región de Bío Bío.

Más de 20 mil personas damnificadas por la pérdida de viviendas e infraestructura.

817 viviendas destruidas en diferentes comunidades afectadas.

Las labores para combatir los incendios continúan con la participación de bomberos, brigadas forestales, fuerzas armadas y apoyo internacional, mientras las autoridades siguen investigando la causa de los siniestros y trabajando para asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado la violencia y las conductas que ponen en peligro la vida de las personas y de los equipos de emergencia, y ha decretado días de duelo nacional en memoria de las víctimas de estos incendios.

Las comunidades afectadas han recibido apoyo de la ciudadanía, organizaciones humanitarias y gobiernos extranjeros, mientras la situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades chilenas para evitar nuevos focos y proteger a la población ante los desafíos ambientales y climáticos actuales.