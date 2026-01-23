¿Quien es Ryan Wedding?, el exolímpico y narcotraficante canadiense que fue arrestado según NBC News

Ryan Wedding en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 (@boiagentone/x)

El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha sido detenido, así lo informó este viernes la cadena de televisión NBC News.

No obstante, el medio no señaló dónde se había producido la detención de Wedding, pero las autoridades estadounidenses creían que estaba escondido en México, protegido por el Cártel de Sinaloa.

¿Quien es Ryan Weddig?

En noviembre de 2025, las autoridades de Estados Unidos incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitase la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah, en la modalidad de “snowboard”.

El director del FBI, Kash Patel, indicó durante una rueda de prensa entonces que el exolímpico era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, destacó.

Por su parte, la fiscal general de EU, Pam Bondi, precisó que “Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”, la cual mueve cada año 60 toneladas de cocaína al país norteamericano.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego.

Tras cumplir su condena, el narcotraficante canadiense fue extraditado a su país en 2011, desde donde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico. (Con información de EFE)