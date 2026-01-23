Ryan Wedding fue arrestado en México, informa FBI

Ryan Wedding detenido en México (Embajada de EU en México)

El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín “el Chapo” Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a EU, así lo informó este viernes el FBI.

“Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia”, indicó en un comunicado el director de la agencia policial, Kash Patel, quien se encuentra en México para reunirse con el secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Asimismo, Patel afirmó que detención fue “el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, dirigido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien agradeció su “gran cooperación”.

Añadió que esto se logró “gracias al liderazgo y compromiso” del presidente Donald Trump, con “la aplicación de la ley a nivel mundial”.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah, en la modalidad de ‘snowboard’.

El director del FBI declaró durante una rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘el Chapo’ Guzmán”, destacó.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego, California.

Tras cumplir su condena, el exolímpico fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico. (Con información de EFE)