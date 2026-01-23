Ryan Wedding fue traicionado y en su detención participó el mismo equipo que capturó a Maduro

Exatleta olímpico, traicionado y capturado Así cayó Ryan Wedding en México (Adam Pretty - @atiemponot )

La Operación Slalom, con duración de más de dos años de coordinación entre el FBI y autoridades mexicanas, finalizó con la entrega voluntaria de Ryan Wedding en la embajada de Estados Unidos en México.

El exatleta de origen canadiense, ganador de dos medallas olímpicas, fue detenido por autoridades mexicanas y puesto en custodia por el Equipo de Rescate de Rehenes del FBI, el mismo que realizó la detención extrajudicial y extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro a una prisión en Nueva York, un hecho que causó duras críticas a la política de intervención de Estados Unidos en Latinoamérica por mandatarios de países como Colombia y México.





Ryan Wedding fue traicionado por un excolaborador

Wedding, apodado “el Grande”, enfrenta cargos de tráfico de cocaína y asesinato por el gobierno de Estados Unidos.

El exatleta olímpico, representante del equipo canadiense de snowboarding en los Juegos Olímpicos de 2002, se convirtió en uno de los diez más buscados por el FBI.

Su entrega voluntaria, que culminó en la detención y extradición de México a Los Ángeles, fue resultado de dos años de investigaciones, con 36 arrestos previos, una serie de redadas e incautaciones que culminaron en una intensa negociación y presión legal entre autoridades mexicanas en coordinación con agentes estadounidenses, de acuerdo con la declaración de Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

La captura de “el Grande”, como era apodado este exatleta canadiense, se remonta a su primera detención.

De acuerdo con Vanity Fair, Wedding fue traicionado por Jonathan Acevedo, un excolaborador suyo de origen canadiense-colombiano.

Wedding conoció a Acevedo durante una de sus primeras detenciones por conspiración para traficar cocaína, cuando fue trasladado a una prisión federal en Texas tras su encarcelamiento en 2008.

Tras su liberación en diciembre de 2011, Ryan Wedding estableció formalmente una organización de tráfico de drogas y designó a Acevedo García como uno de sus agentes de mayor confianza, quien una década después contribuiría a su captura, de acuerdo con declaraciones de Brett Kalina, exagente del FBI, quien tuvo contacto con Wedding durante su proceso carcelario y de búsqueda.

Tras la desaparición de Acevedo de la organización dirigida por “el Jefe”, se encendieron las alertas dentro del grupo vinculado al Cártel de Sinaloa, y el excolaborador fue apodado “la rata”.

De acuerdo con Kalina, Ryan Wedding ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por la cabeza de Acevedo. Sin embargo, pese al asesinato de su exagente de origen colombiano en enero de 2026, tras recibir cinco disparos en la cabeza mientras almorzaba con amigos en un restaurante de Medellín, Colombia, los cargos continuaron y actualmente Wedding fue extraditado a Los Ángeles para enfrentar presuntos delitos de asesinato y tráfico de cocaína.





Ryan Wedding es ligado al Cártel de Sinaloa por el FBI

Apodado “el Jefe” o “el Grande”, Wedding es acusado de supervisar y dirigir el traslado de 60 toneladas de cocaína al año desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos, transitando por California y finalmente hasta territorio canadiense.

De acuerdo con la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, Ryan Wedding, quien compitió en slalom gigante de snowboarding para Canadá durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, “controlaba una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo”.

Por su parte, Brett Kalina, agente retirado del FBI, declaró a The New York Times que “el Grande” buscaba convertirse en líder del Cártel de Sinaloa, organización recientemente designada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos.





Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, se rindió ante presión y se entregó

Ryan Wedding, exatleta olímpico de origen canadiense acusado de tráfico de drogas y presuntos asesinatos en Río Bravo, se entregó de manera voluntaria en la embajada de Estados Unidos y fue detenido por autoridades mexicanas este jueves 22 de enero.

De acuerdo con Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, “la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, declaró el representante estadounidense sobre la colaboración entre el presidente Donald Trump y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en la política antidrogas impulsada por Washington.