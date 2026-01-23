Ucrania, Rusia y EU inician su primera reunión trilateral de paz

Por parte de Ucrania, la delegación estuvo integrada por el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el diputado David Arajamia; el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov; y el viceministro de Exteriores, Sergui Kislitsia.

Los enviados ucranianos llegaron a Abu Dabi directamente desde Suiza, donde previamente participaron en el Foro Económico Mundial de Davos, espacio en el que el conflicto también ocupó un lugar central.

La delegación rusa estuvo encabezada por el almirante Ígor Kostiukov, junto con Kiril Dmítriev, asesor económico del presidente Vladímir Putin. En representación de Estados Unidos asistieron Steve Witkoff, emisario de la Casa Blanca, y Jared Kushner.

El Donbás, principal punto de desacuerdo

Uno de los principales temas de esta reunión es el futuro de la región del Donbás, en el este de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como representantes estadounidenses, han señalado que Kiev exige la retirada de las fuerzas rusas de ese territorio, zona cuya anexión ha sido uno de los ejes centrales de la guerra.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que para cualquier avance diplomático es necesaria la retirada “incondicional” de las tropas ucranianas del Donbás.

El Donbás es un punto clave tanto por su valor industrial como por su relevancia política. Las tensiones en esta región se remontan a 2014 y se intensificaron tras la invasión rusa a gran escala en 2022. Desde entonces, diversos intentos de mediación internacional han fracasado, en medio de ofensivas militares, sanciones económicas y una creciente polarización diplomática.

Emiratos Árabes, un mediador neutral

La elección de los Emiratos Árabes Unidos como sede del encuentro no es casual. El país ha buscado posicionarse como un mediador neutral en el conflicto, manteniendo buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania y Estados Unidos.

El diálogo continúa pese a la falta de acuerdo

Aunque no se han anunciado públicamente los temas específicos a tratar, el encuentro es visto por analistas como una señal positiva de que, pese a las profundas diferencias, las vías diplomáticas siguen abiertas en la búsqueda de una solución.