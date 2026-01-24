Quién era Alex Jeffrey Pretti, joven asesinado por el ICE en Minnesota durante protestas

Alex Jeffrey Pretti, el joven asesinado por el ICE Especial

Las calles de Minneapolis, en el estado de Minnesota, se han vuelto a teñir de rojo derivado de un tiroteo ocurrido la tarde de este sábado 24 de enero; las voces de los ciudadanos claman por justicia y las protestas se han recrudecido por la presencia del ICE.

Este estado vive una crisis política, social y de seguridad que ha tensado las relaciones entre autoridades estatales y federales en Estados Unidos, ya que elementos del ICE mataron a tiros a un hombre durante un operativo en medio de redadas migratorias, lo que desató protestas, el reclamo de justicia ciudadana y una respuesta inusual por parte del gobernador de Minnesota.

¿Quién era el hombre asesinado por el ICE?

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se trata de Alex Jeffrey Pretti, un joven de 37 años que trabajaba como enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Minneapolis donde vivía, así lo informaron sus padres a la cadena de televisión CNN.

Asimismo, se sabe que la víctima recibió varios disparos por parte de los agentes y, aunque fue atendido en el lugar, falleció posteriormente. El jefe de policía local confirmó el incidente y aseguró que el hombre había estado involucrado en un altercado con los agentes, aunque las versiones oficiales y los relatos de testigos difieren.

Uno de estos testimonios refiere que los agentes abrieron fuego contra Jeffrey Pretti porque supuestamente llevaba un arma, aunque lo cierto es que portaba un teléfono móvil, con el cual grababa los hechos ocurridos en las protestas.

Asimismo, se sabe que Jeffrey Pretti era propietario de un arma. No obstante el Departamento de Seguridad de EU argumentó que su actuación se debía a que llevaba esa arma en la mano, algo que las grabaciones han desmentido y en las que se le observa grabando a los agentes con su celular mientras estos rocían con gas pimienta a los manifestantes.

El joven no tiene tiempo de reacción cuando unos ocho agentes se le echan encima y en los videos que circulan en redes sociales se escuchan alrededor de diez disparos; uno de ellos fue el que le quitó la vida a Alex.

La situación cada vez se vuelve más conflictiva en Minnesota, ya que este suceso marca al menos el segundo tiroteo letal relacionado con operaciones del ICE en esta ciudad en menos de tres semanas, luego de la muerte de Renée Good el 7 de enero en circunstancias igualmente controvertidas.

Gobernador activa la Guardia Nacional y critica al gobierno federal

En respuesta a la creciente tensión social, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, emitió una orden para activar a la Guardia Nacional estatal y colocarla en estado de alerta, a fin de apoyar a las autoridades locales si la situación llegaba a desbordarse. Walz ha sido especialmente crítico del despliegue masivo de agentes federales, sin coordinación con el gobierno local, y los ha responsabilizado por generar inseguridad y caos en la comunidad.

“Esto es repugnante”, declaró Walz en redes sociales al referirse al último tiroteo, y exigió que se retiren los agentes violentos del estado y se respete la seguridad de los habitantes de Minnesota.

La muerte del hombre y los incidentes previos han generado nuevas protestas en Minneapolis, donde miles de personas han salido a las calles para exigir el fin de las redadas efectuadas por el ICE, una investigación transparente de los hechos y la rendición de cuentas de los agentes involucrados. Grupos civiles y comunidades migrantes han llamado incluso a huelgas laborales y escolares y a un mayor escrutinio del rol del gobierno federal en la ciudad.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya”, señaló el gobernador en un comunicado oficial.

En algunos casos, la tensión ha alcanzado niveles que han afectado actividades no relacionadas directamente con la crisis, como el aplazamiento de partidos importantes de la NBA en Minnesota debido a preocupaciones de seguridad pública.