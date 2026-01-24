Trump dice que EU tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia

Trump en Davos El presidente estadounidense arremetió contra Europa, la OTAN... y los molinos de viento. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post que EU obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia con base en el marco preacordado esta semana en Davos (Suiza) con la OTAN.

El republicano respondió afirmativamente al ser preguntado si EU pasaría a controlar el suelo sobre el que se asienten futuras bases militares que instale Washington en el territorio, que depende de Dinamarca.

“Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes”, indicó Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto sobre ese preacuerdo anunciado el pasado miércoles tras la reunión entre el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Asimismo, expresó que no aplicará aranceles para castigar a ocho países que enviaron tropas a la isla y censuraron su plan de hacerse con el territorio ártico.

Hasta el momento no se tiene información precisa del acuerdo entre Trump y la OTAN, pero funcionarios citados por NYT esta semana apuntaron a que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en 1960.

Además, el mandatario estadounidense dijo que el acuerdo resultará beneficioso para EU en términos de acceso a recursos minerales en Groenlandia, aunque tampoco brindó más información.

Agregó que en dos semanas aproximadamente se conocerá la respuesta de Dinamarca a la propuesta del país norteamericano, que considera que agradará a Copenhague. (Con información de EFE)