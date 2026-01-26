Al menos 15 muertos y casi 800 mil hogares sin electricidad en EU por tormenta invernal

Tormenta invernal en Estados Unidos (EFE/Derick Hingle)

Al menos 15 personas han muerto por la tormenta invernal que afecta a dos tercios del territorio estadounidense desde el fin de semana y que también ha llevado a que 800 mil hogares permanezcan sin electricidad.

Hasta el momento se han contabilizado 15 fallecidos por el frio o la nieve. En Texas, una joven de 16 años perdió la vida en Frisco en un accidente de trineo, según la Policía, mientras que otra persona fue hallada sin vida en una gasolinera en Austin, por aparente hipotermia.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó el domingo de que cinco personas han muerto en la ciudad.

“Aunque aún desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar”, destacó el alcalde en conferencia de prensa.

Asimismo, Mamdani ordenó que las escuelas públicas de la ciudad impartan clases en línea por el fenómeno. Según él, más de 400 mil padres, alumnos y trabajadores se conectaron en la mañana de este lunes a sus clases virtuales.

Por otro lado, se han reportado víctimas mortales en Arkansas, Lehigh (Pensilvania), Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas, de acuerdo con medios estadounidenses.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, el temporal seguirá impactando este lunes la parte noreste de EU con fuertes nevadas a medida que se aleja de la costa este.

Además, advierte de gélidas temperaturas que alcanzarán mínimos históricos en los próximos días.

Se esperan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas de esta semana desde la región de Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste.

El temporal también dejó a 778,862 hogares din electricidad, según la plataforma poweroutage.us. Los estados más afectados son Tennessee (247,300), Mississippi (153,620) y Luisiana (121,401).

De acuerdo con el portal, durante la jornada de ayer llegaron a producirse a un millón de cortes en el suministro de electricidad.

La tormenta ha llevado además a la cancelación de más de 5 mil vuelos que entraban o salían del país y al retraso de otras 4,400 rutas, de acuerdo con la página web Flightaware.

Por la tormenta, este domingo fue el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11 mil vuelos y 17 mil retrasos, según el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy. (Con información de EFE)