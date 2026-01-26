Carney enmarca amenazas de Trump en renegociación del T-MEC

Mark Carney en el foro de Davos (@tavo2366/X)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, enmarcó este lunes las amenazas de Donald Trump de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100% en el contexto de la próxima revisión del T-MEC con Estados Unidos y México.

Asimismo, rechazó que su discurso en el Foro de Davos, Suiza, en donde denunció las políticas de Trump y ofreció a las potencias medias la opción de confrontar a las grandes potencias mundiales, haya empeorado las relaciones con Washington.

“Empezaremos pronto una negociación o revisión formal de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México. Será una revisión robusta. El presidente es un negociador duro y considero que algunos de esos comentarios y posiciones deben ser entendidos en ese contexto más amplio”, expresó Carney en conferencia de prensa.

Carney también afirmó que en su discurso de Davos expuso cómo Canadá ve el mundo.

“Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado. Algo que los canadienses entendieron hace meses. Canadá entendió la magnitud del cambio de la política comercial de EE.UU. y lo que significó para nuestra economía. Lo entendimos mucho antes que otros países”, precisó.

Además, agregó que las amenazas de Trump de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100% si Ottawa llega a un acuerdo comercial con China son una señal de que EU quiere profundizar las relaciones económicas.

Igualmente insistió en que Canadá no está buscando un acuerdo de libre comercio con China y que, de acuerdo con el T-MEC, si lo estuviese haciendo debería notificarlos a EU y México.

“Si lo estuviésemos considerando, que no lo estamos y nunca lo haremos, lo hubiésemos notificado”, finalizó. (Con información de EFE)