Carney pide a Trump que respete a los militares canadienses que combatieron en Afganistán

primer ministro canadiense Mark Carney (EFE)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este lunes que le presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe respetar la contribución que as tropas canadienses realizaron en Afganistán, donde 158 soldados perdieron la vida en apoyo a la misión militar estadounidense.

Asimismo, recordó que su país fue el primero que invocó el artículo 5 de la OTAN tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 y que 40 mil soldados canadienses fueron destinados a Afganistán en respuesta de la petición de Washington.

“Treinta de nuestros soldados recibieron la medalla Estrella de Bronce por su valor en combate. Es una contribución extraordinaria, por la libertad, por los derechos humanos, defendiendo los Estados Unidos y los valores canadienses. Todo el mundo debería reconocerlo”, indicó en una conferencia de prensa en Ottawa.

Carney agregó que no va a responder a Trump por llamarlo “gobernador” pero que el respeto a las tropas canadienses y la contribución que han realizado en defensa de EU es “fundamental”.

Esta respuesta se da después de las declaraciones del líder republicano realizadas el pasado jueves, en una entrevista en el canal Fox News, donde minimizó el papel de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021.

Trump aseguró que las tropas de otros países permanecieron “un poco alejadas de las líneas del frente”.

“Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán... y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente”, enfatizó. (Con información de EFE)