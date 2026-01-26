¿Qué es el virus Nipah?: la enfermedad que comienza a generar alerta por infecciones en la India

Brote de Nipah en India El virus Nipah es uno de los patógenos más letales conocidos; el último caso se dio en 2001, pero el repentino brote en la India alertó a países vecinos al no existir vacuna ni tratamiento.

Al este de la India, en el estado de Bengala Occidental, se confirmaron cinco casos de virus Nipah, por lo que autoridades sanitarias del país aislaron de forma preventiva tanto a los pacientes infectados como a un centenar de población que estuvo expuesta, lanzando alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos.

Tras la alerta nacional emitida por el Ministerio de Salud de India, también se solicitó a todos los estados del país reforzar la vigilancia epidemiológica para acelerar la detección de posibles casos sospechosos y maximizar las medidas de prevención, especialmente en hospitales y centros de atención primaria.

¿Cuáles fueron los casos de virus Nipah registrados en la India?

Oficialmente, el Ministerio de Salud del país reportó cinco casos del virus Nipah, aislando también cerca de cien personas que estuvieron expuestas al patógeno para detectar posibles casos entre ellas y prevenir el contagio exterior.

Dos de los casos registrados corresponden a dos enfermeras de un hospital privado que se encuentra ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Calcuta, quienes compartieron turno entre el 28 y 30 de diciembre del 2025 al atender un paciente con un cuadro de respiración severo que falleció antes de que pudiera confirmarse el diagnóstico de la infección.

En los días siguientes al turno compartido, ambas enfermeras comenzaron a presentar síntomas graves de fiebre alta y dificultad respiratoria, por lo que fueron internadas el 4 de enero del 2026 en cuidados intensivos al presentar un deterioro clínico fuera de lo normal.

Actualmente, una de las enfermeras infectadas continúa en coma, mientras que los otros casos de Nipah están siendo atendidos en un espacio resguardado para evitar el contagio.

La particularidad de este contagio entre el paciente tardíamente diagnosticado y las dos enfermeras, ha sido mencionado por expertos como ejemplificación de la rápida y silenciosa propagación del virus Nipah en entornos hospitalarios, uno de los principales riesgos de la enfermedad.

¿Qué es y cómo surgió el virus Nipah?

Nipah se trata de un virus zoonótico que se propaga principalmente de animales a personas, de personas a otras, y también puede ser propagado por comida contaminada, aunque sus huéspedes originales son los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae.

Estos quirópteros, en particular las especies pertenecientes al género Pteropus, han reforzado la teoría de “huéspedes originales” al hallarse anticuerpos contra los virus de Nipah y de Hendra en murciélagos frugívoros de la familia mencionada.

Fue identificado por primera vez en 1998, durante un brote de Nipah en Malasia y Singapur, asociado a granjas porcinas; desde este año, no se volvieron a detectar contagios del virus en la zona.

La transmisión del Nipah a seres humanos puede producirse por el consumo de alimentos contaminados o por el contacto directo con fluidos corporales de animales infectados.

Los animales que transmiten el Nipah pueden ser los murciélagos Pteropus u otros, pues anteriormente se propagó mediante los cerdos como huéspedes intermediarios y también animales domésticos que fueron registrados como infectados en 1998-1999; entre ellos, se hallaban caballos, cabras, ovejas, gatos y perros.

Síntomas del virus Nipah: ¿por qué su ‘silencio’ se considera letal?

Expertos consideran que el período de incubación —intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas— oscila entre 4 y 14 días, aunque han existido casos en los que el periodo de incubación alcanzó los 45 días.

Inicialmente, los síntomas presentados en las personas contagiadas son similares a una infección gripal, tales como:

Fiebre.

Cefaleas (molestias intensas en la cabeza, cara o cuello).

Mialgias (dolores musculares).

Vómito.

Dolor de garganta.

Posteriormente, la manifestación de Nipah puede ir seguido de mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda; en algunos casos, incluso se desarrolla una neumonía atípica y en casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas.

La tasa de letalidad estimada es del 40% al 75%, pero puede variar según el brote y dependerá tanto de la capacidad local de vigilancia epidemiológica como la atención clínica proporcionada.

¿Existe vacuna y tratamiento para el virus Nipah?

Debido a que los síntomas iniciales de la infección son inespecíficos, el diagnóstico del virus Nipah no se sospecha hasta el momento de mayor desarrollo, lo cual dificulta un tratamiento adecuado inicial que implemente medidas eficaces y oportunas de control de la enfermedad.

Hasta ahora, no existe ningún tratamiento específico ni vacuna contra el virus Nipah, aunque su investigación y desarrollo se mantiene como una de las prioridades en el plan de investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ya se encuentra apoyando a países en riesgo con orientación técnica sobre cómo manejar los brotes del virus Nipah y sobre cómo prevenir su aparición.

Por ahora, el tratamiento sugerido para la infección es recurrir al apoyo intensivo que se establece para las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

¿Cómo prevenir el contagio del virus Nipah?

Los brotes de Nipah en el mundo se han dado de manera esporádica y prontamente intervenida en lugares como Kerala, Bangladesh y Filipinas, además del brote inicial en Malasia y Singapur, por lo que expertos de la salud e investigadores de este virus en particular, han reunido una serie de acciones preventivas para evitar los casos de Nipah en los países principalmente afectados y otros.

Algunos de estos consejos de prevención, son:

Debe desecharse la fruta con signos de haber sido mordida por murciélagos (u otro animal).

Lavar y pelar bien la fruta.

Usar guantes y otra ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y durante su sacrificio.

Evitar el contacto con cerdos infectados, cuya tasa de contagio es mayor y más veloz.

En ausencia de una vacuna y tratamiento específico, seguir esta serie de prevenciones puede ser la diferencia que evitará un futuro lúgubre para la humanidad más expuesta a esta infección.